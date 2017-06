20 jaar cel voor moord op Hilly Rogaar (update)

Kasper B. moet 20 jaar de cel in voor de dood van zijn ex-vrouw Hilly Rogaar uit Veendam. B. heeft zijn ex bedwelmd en haar daarna laten stikken door een kussen op haar gezicht te drukken..

De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die eiste twee weken geleden negentien jaar cel tegen de ex-man van Hilly. De advocaat van B., Tjalling van der Goot, pleitte voor vrijspraak.De man ontkende tijdens de rechtszaak dat hij zijn ex om het leven bracht. Wel gaf hij toe haar in de nacht van 4 op 5 november 2015 te hebben bedwelmd. Ook drukte hij een kussen op haar gezicht. Maar volgens hem leefde Hilly nog toen hij wegging.Pikant is dat twee van hun drie kinderen de moordpoging meekregen in het verhaal van Kasper B. De oudste dochter zou in de deuropening hebben gestaan omdat ze wakker werd van het lawaai, de jongste dochter lag zelfs naast haar moeder tijdens de bedwelming.De rechter vond dat er sprake was van strafverzwaring omdat de kinderen aanwezig waren in de woning toen hun moeder werd vermoord. Bovendien heeft Kasper B. misbruik gemaakt van de onvoorwaardelijke liefde en het vertrouwen van zijn kinderen, aldus de rechtbank.De vroegere partners lagen in een hoogoplopende vechtscheiding. Voor de dood van Hilly plaatste Kasper nog een aantal opvallende boodschappen op sociale media, zoals: 'Een goede ex, is een ex die niet ademt' en 'Die heks moet dood', schreef hij onder meer.De nieuwe vriendin van Kasper, Liejanne H. (43), stond twee weken geleden ook terecht. Ook zij lag in scheiding. Zij zou samen met B. plannen hebben gemaakt om haar ex-man van het leven te beroven.Tegen Liejanne H. is 2 jaar cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De rechter achtte echter niet bewezen dat het duo een moord beraamde. Daarvan is ze, net als Kasper B., vrijgesproken.