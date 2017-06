Robben doneert shirt voor veiling FC Groningen

Interesse in een wedstrijdshirt van Arjen Robben? De Bedumer wil geld ophalen voor het clubmuseum van FC Groningen en doneert daarom zijn wedstrijdshirt van Bayern München voor een veiling.

Het hoogste bod staat op 800 euro voor het shirt dat Robben droeg in het Duitse bekerseizoen 2016/2017. Op de veiling kan ook worden geboden op wedstrijdshirts met handtekening van Bacuna, Jenssen, Drost, Idrissi, Van Weert en oud speler Michael de Leeuw.Naast de shirts kun je ook bieden op een oud stoeltje uit het voormalige Oosterpark stadion. 'Vlak voor de sloop van het stadion in 2006 konden seizoenskaarthouders hun eigen stoeltje meemenen uit het stadion. Slechts tientallen fans deden dat, waardoor de stoeltjes zeldzaam zijn', zegt Mark Borgman van Veilingsite Catawiki.Verzamelaars van FC Groningen-memorabilia kunnen sinds maart hun slag slaan op een reeks online veilingen. De opbrengt is bestemd voor het nieuwe interactieve FC Groningen museum in het Noordlease Stadion.