Stamppotkoning wil Aruba veroveren

Kok Werner Drent, stamppotspecialist uit Sappemeer, verruilt zijn Groningse keuken voor een tropisch fornuis op Aruba.

Hij emigreert daar samen met zijn vrouw Monique en twee kinderen naar toe. Over achttien dagen vertrekt de familie Drent.Drent werd wereldkampioen snertkoken in 2010 en bedacht eerder een variant op de Groningse eierbal.Werner gaat op Aruba aan de slag als hoofd voeding in het ziekenhuis. Hij solliciteerde vorig jaar maart op deze functie, en na een traject van een halfjaar, werd hij aangenomen. 'Er stond gelukkig al stamppot op het menu, dus dat zit alvast goed.'De taak van Werner wordt niet alleen het koken voor de patiënten, maar ook mensen opleiden. 'Er mag wel wat meer variatie en creativiteit in de keuken komen', vindt de Groningse kok.Daarbij heeft hij natuurlijk wel te maken met een 'beperking': hij zit straks op een eiland. 'Dan ben je natuurlijk wel afhankelijk van de import van producten.'De droom om naar het buitenland te gaan, leefde al langer bij Werner en zijn vrouw. 'We hadden vijftien jaar geleden al eens de kans om te emigreren, maar dat hebben we toen niet gedaan. Toch bleef het altijd wel in ons achterhoofd zitten. Dus hebben we deze kans wel gegrepen', vertelt Monique.En waar haar man al een baan heeft op het eiland, weet Monique nog niet wat ze daar gaat doen. 'Na ruim twintig jaar ben ik voor het eerst werkloos. 'Spannend, maar het geeft ook wel een goed en vrij gevoel om nog niet te weten wat ik ga doen.'Ook voor beide kinderen (11 en 14 jaar) is het een grote stap. Monique: 'In het begin waren ze verontwaardigd en boos. Dat snappen we ook ontzettend goed. Maar inmiddels zijn zij ook heel positief over de verhuizing.'Wel vergt het enkele aanpassing. 'Onze dochter zit op turnen. Maar in plaats van met de auto naar Rotterdam voor een wedstrijd, moeten we straks met het vliegtuig naar Panama voor een competitie.'Werner viert daarnaast - hoe kan het ook anders - de verhuizing met een nieuwe culinaire creatie. 'Ik heb een tropische eierbal bedacht, met een heerlijke mangosalsa.'