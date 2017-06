Beste BSO van Nederland getroffen door vlooienplaag

Buitenschoolse opvang De Blokhut aan de Van Swietenlaan in Groningen is getroffen door een vlooienplaag. De Blokhut is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw van Carex. Een ongediertebestrijdingsbedrijf is woensdag bezig in het gebouw.





GGD niet op de hoogte

De GGD was niet op de hoogte van de vlooienplaag. Wel heeft De Blokhut de ouders van de kinderen gevraagd ze te controleren op vlooien.



. Er worden ongeveer 650 kinderen opgevangen. Het gaat om kinderen van:



- de Boerhaaveschool

- de Triangel

- de Brederoschool

- de Tamarisk

- OBS Ter Borch

- de Menso Altingschool

Door: Niiwino Geertsema