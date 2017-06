Ook otters en bevers hebben te maken met het poldermodel

Bevers en otters op weg van en naar het Zuidlaardermeer kunnen veilig de Rijksweg West bij Westerbroek passeren. Dankzij een ecotunnel onder de weg door.

De tunnel vormt de verbinding tussen het Winschoterdiep en een natuurgebied dat de provincie vorig jaar heeft aangelegd bij Westerbroek. Dat verbindt de natuurgebieden Leekstermeer, 't Roegwold en het Zuidlaardermeer met elkaar. Westerbroek is een van de laatste laagveenmoerassen in onze provincie.Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) sloeg woensdag de laatste paal in de grond, omringd door kwakende kikkers. Iets verderop scharrelden ooievaars in het natuurgebied. 'Mooi dat je resultaat ziet van het gebruik van gemeenschapsgeld', zegt Staghouwer over de aanleg van het nieuwe natuurgebied.Het idee is dat otters, bevers en andere dieren ruim baan krijgen. 'Maar hoeveel kan een gebied aan? Dat is wel een punt', stelt Staghouwer. 'Je probeert zoveel mogelijk de natuur zijn gang te laten gaan, maar je moet het wel beheerst doen. Daar maken we weer een plan voor. Dat is Nederland: het polderen bij uitstek.'