Inbreker wordt op heterdaad betrapt

Een 55-jarige Stadjer is woensdagmorgen op heterdaad betrapt toen hij inbrak in een pand aan de Pop Dijkemaweg in Groningen. De man had met een koevoet een nooddeur opengebroken.

Bij de fiets van de verdachte vond de politie inbrekersgereedschap, een fotocamera met statief en twee koffers. Toen de man werd gefouilleerd, werd ook een bolletje met waarschijnlijk drugs gevonden. De spullen zijn in beslag genomen.



De man claimde dat er nog andere inbrekers in het pand waren, maar na onderzoek met een politiehond werd niemand gevonden.

