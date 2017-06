Lycurgus kan opnieuw Europese beul in Champions League treffen

De volleyballers van Abiant Lycurgus spelen in de voorronde van de Champions League tegen KV Luboteni uit het Kosovaarse Ferizaj. Het gaat om een dubbele ontmoeting, waarbij Lycurgus het thuisvoordeel heeft.

Op 18 oktober spelen de Groningers in Kosovo. Op 22 oktober is de return in Groningen. Als Lycurgus die voorronde overleeft, wacht de Belgische topclub Noliko Maaseik. Die wedstrijden worden in november gespeeld.Maaseik is een oude bekende, want vorig jaar waren de Belgen veel te sterk voor Lycurgus. Ook toen moest Maaseik verslagen worden om uiteindelijk de groepsfase van de Champions League te bereiken. Het werd twee keer 3-0 voor de Belgen.