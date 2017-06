Speciale 'Groningen-wet' voor aanpak problemen op gebied gaswinning

Er wordt gewerkt aan een speciale Groningen-wet. Daarin moet de aanpak van de grote problemen rond de gaswinning worden geregeld.

Dat heeft Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders woensdag aan Provinciale Staten van Groningen laten weten.Er wordt al een wetswijziging voorbereid, zodat Alders meer bevoegdheden krijgt. Dat moet nu worden uitgebouwd tot een omvangrijke Groningen-wet. Daarin moeten ook de rechten van de inwoners van het aardbevingsgebied bij het versterken worden geregeld.Hans Alders: 'We lopen voortdurend aan tegen dingen die zo specifiek zijn verbonden aan deze situatie. Het zou goed zijn dat er straks een wet is die zegt: in Groningen doen we het zo. Alle maatregelen die nodig op het gebied van aardbevingen, schade en versterken moeten in één wet geregeld worden.'Hoe snel die Groningen-wet er komt hangt met name af van de vraag af wanneer er een nieuw kabinet komt. 'Het wachten is op een nieuw kabinet. De regio vraagt heel veel van een nieuwe regering. Maar zodra er een nieuw kabinet is, kan die wet er heel snel zijn,' denkt Alders.Statenlid Ankie Voerman van de Partij vindt dat er haast is geboden. 'Ik snap heel goed dat de NCG wordt beknot door allerlei wetgevingen. Maar we hebben het hier wel over de veiligheid van onze mensen. Dus er moeten wel dingen in deze Groningen-wet, die de snelheid verhogen,' reageert Voerman. Kamer: Onderzoek verjaringstermijn mijnbouwschade (2014)