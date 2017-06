Noord Vandaag: Een dag van uitersten

Kasper B. moet 20 jaar de cel in voor de dood van zijn ex-vrouw Hilly Rogaar uit Veendam. Dat is een jaar langer dan in eerste instantie tegen hem werd geëist. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

B. ontkende dat hij zijn ex om het leven bracht. Wel gaf hij toe haar in de nacht van 4 op 5 november 2015 te hebben bedwelmd. Ook drukte hij een kussen op haar gezicht. Maar volgens hem leefde Hilly nog toen hij wegging. Verslaggever Peter Steinfort was in de straat in Veendam waar Rogaar anderhalf jaar geleden dood werd gevonden.Zenuwslopende uren voor de scholieren die dit jaar eindexamen hebben gedaan. Vandaag kregen ze te horen of ze geslaagd zijn, gezakt zijn of een herexamen moeten doen. Wouter en Gijs deden bij RTV Noord verslag van hun eindexamentijd. En ook voor hen was het een spannende dag. In de uitzending een video die hun dag samenvat.We zijn beter af met méér vrouwelijke raadsleden. De Groningse raad is daarom de campagne 'Raad zoekt vrouw' gestart. Na de lokale verkiezingen volgend jaar zou de verdeling man-vrouw fify-fifty moeten zijn. Initiatiefneemster Wieke Paulusma (D66) steekt een betoog af. En misschien moet er zelfs nog wel hoger worden gemikt?- Tientallen foto's van geslaagde scholieren, waarbij de vlag hoog in de stok hangt, stroomden binnen via sociale kanalen.- Filmpje: Eenzame ouderen kunnen hun nieuwe vlam binnenkort wellicht via een app vinden.- Rob leert haring schoonmaken, op de dag van de haring. Sommige mensen waren zich niet bewust van deze heuglijke dag.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist