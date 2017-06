Vier Groningers in EK-team atletiek

Danaïd Prinsen uit Winschoten maakt haar debuut voor het Nederlands team. De 800 meter atlete doet mee aan het EK voor landenteams. De ploeg komt op het hoogste niveau in actie.

Prinsen is nationaal gezien niet de snelste op de 800 meter. Maar omdat Sanne Verstegen andere verplichtingen heeft, schuift Prinsen door. Suzanne Voorrips zou ook in aanmerking kunnen komen, maar de atlete van Groningen Atletiek is herstellende van een voetbreuk.Bij het EK komen nog drie atleten van Groningen Atletiek in actie: Thijmen Kupers, Wendy Koolhaas en Giovanni Codrington.Kupers loopt de 800 meter, Koolhaas doet mee aan het onderdeel kogelslingeren. Beide waren er twee jaar geleden al bij toen Nederland promoveerde naar de Superleague.Codrington is lid van de 4x100 meter estafetteploeg die bij het EK in actie komt.In totaal bestaat de Nederlandse ploeg uit vijftig atleten, 25 mannen en 25 vrouwen. Het driedaags toernooi in Lille begint op 23 juni.