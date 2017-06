Bureau waterpolitie Delfzijl gaat dicht

Het kantoor van de waterpolitie in de haven van Delfzijl gaat over anderhalve maand dicht. Dat bevestigt een woordvoerder van de Landelijke Eenheid, waar de waterpolitie onder valt, tegenover RTV Noord.

De politieboot blijft wel in de haven, alleen het bureauwerk wordt overgeplaatst naar Assen.De sluiting maakt onderdeel uit van een reeks bezuinigingen bij de politie. In 2025 moet de helft van het aantal bureaus in Nederland gesloten zijn.Medewerkers van de waterpolitie kunnen vanaf 1 augustus geen gebruik meer maken van het kantoorgebouw in de haven van Delfzijl. Ze kunnen zich dan op het kantoor van de regiopolitie aan het Johan van den Kornputplein omkleden en vanaf daar naar de steiger lopen.Volgens de woordvoerder wordt het meeste bureauwerk van de waterpolitie op de boot zelf gedaan. Daardoor zal het volgens hem niet vaak voorkomen dat agenten naar Assen moeten. Omdat het gros van het werk in Delfzijl wordt gedaan, hoeven medewerkers niet overgeplaatst te worden naar het politiekantoor in de Drentse hoofdstad.Wat er met het gebouw in de haven gaat gebeuren, is nog onbekend.Het nieuws komt één dag nadat de commissarissen van de Koning in Nederland gezamenlijk naar buiten brachten dat de politieinzet in het platteland tekort schiet. Ze zien de afwezigheid van de politie, recherche en waterpolitie buiten steden om als probleem. Delfzijl is overigens één van de zes plaatsen in de provincie waar wel een basisteam van de politie is gevestigd.