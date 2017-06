Kasper B. teleurgesteld over hoge straf

Kasper B. reageert teleurgesteld op zijn veroordeling. Dat meldt zijn advocaat Tjalling van der Goot. B. kreeg twintig jaar cel voor de moord op zijn ex-vrouw Hilly Rogaar uit Veendam.

De straf was hoger dan de eis, onder meer omdat de rechters het Kasper B. zeer kwalijk nemen dat zijn kinderen ten tijde van de moord in de woning aanwezig waren.Van der Goot pleitte tijdens de rechtszaak voor vrijspraak. Zijn cliënt heeft toegegeven in de nacht van 4 op 5 november 2015 zijn ex-vrouw te hebben bedwelmd. Ook bekende hij een kussen op haar gezicht te hebben gedrukt. Maar volgens Kasper B. leefde Hilly nog toen hij wegging.De advocaat zegt dat B. kan begrijpen dat de rechtbank hem verantwoordelijk acht voor het overlijden van Hilly. Maar dat het moord - en dus gepland - is, daar is de man het volgens Van der Goot niet mee eens.Van der Goot zegt verder dat hij de straf van twintig jaar cel hoog vindt, omdat B. van alle andere beschuldigingen is vrijgesproken. 'Voor moord staat normaal gesproken tussen de vijftien en de achttien jaar. Maar hier worden alleen strafverzwarende feiten meegewogen, geen strafverlichtende. Zo is mijn cliënt nooit eerder in aanraking gekomen met justitie.'Kasper B. en zijn advocaat beraden zich nog op een hoger beroep. 'Zo'n beslissing nemen we nooit op de dag zelf, maar dat we niet blij zijn met deze uitspraak moge duidelijk zijn.'