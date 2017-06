'Ridders' schenken bomen aan Menkemaborg

De tuin van de Menkemaborg in Uithuizen krijgt een opknapbeurt. De tuinpaden worden vernieuwd, de beschoeiingen van de grachten worden hersteld en de toegang tot de singel wordt verbeterd.

Daarnaast zijn al vier nieuwe perenbomen geplant, die de borg kreeg van 'ridders'.Het Ridderschap Groningen vierde er afgelopen weekend haar eerste lustrum. Het is een gezelschap van adel dat zich inzet voor behoud van cultureel erfgoed. Tijdens de viering gaven ze een gift waarmee vier dode appelbomen worden vervangen.Er waren meer werkzaamheden in de tuin. Onlangs is de constructie van de perenberceau, een tunneltje van perenbomen, al vervangen, omdat de oude constructie niet meer stevig was.De Menkemaborg zelf viert dit jaar een feestje, want het museum bestaat 90 jaar.