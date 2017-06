Kans klein dat schadeprotocol 1 juli klaar is

De tijd dringt. Met als gevolg dat de kans klein is dat er - zoals aangekondigd - 1 juli een nieuw schadeprotocol voor het aardbevingsgebied ligt.

Dat blijkt donderdag tijdens een bijeenkomst van Provinciale Staten met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders. Hij laat doorschemeren dat die beloofde datum waarschijnlijk niet wordt gehaald. Met name omdat zorgvuldigheid geboden is.Volgens Alders hebben bestuurders er inmiddels ook op aangedrongen meer tijd te nemen. 'Het is een verantwoordelijkheid die verder gaat dan die van mij. Daar moeten maatschappelijke organisaties en bestuurders ook over nadenken. Vanuit die hoek komt het signaal van: liever iets meer tijd, maar wel zorgvuldig. Wellicht moeten we een hink-stap-sprong maken en wat meer tijd nemen.'Eind maart stapte de NAM na veel discussie uit het systeem van schade-afwikkeling. Daarom is een nieuwe regeling nodig. Alders kondigde eerder aan dat het nieuwe schadeprotocol 1 juli klaar moet zijn.Probleem is dat tot die tijd geen schades meer worden afgewikkeld. Met name na de recente aardbeving bij Slochteren hopen die zich op. Inmiddels liggen 2500 schademeldingen te wachten op afwikkeling.'Daar voel ik mij ook verantwoordelijk voor. Ik vind dat nog steeds een afweging om haast te maken. Het is nog geen 1 juli, dus ik blijf er wel naar streven dat we dan weer verder kunnen met de schade-afwikkeling', licht Alders toe.De Staten lijken weinig moeite te hebben met de vertraging. GroenLinks-Statenlid Hendri Meendering zegt het zo: 'Liever iets meer tijd nemen voor een goed schadeprotocol, dan een slechte regeling die op 1 juli klaar is.'