Groningen Seaports-directeur: 'Stoom werkloze 40-plussers klaar, dan heb je goud in handen'

(Foto: RTV Noord / Sven Jach) (Foto: RTV Noord / Sven Jach)

Groningen Seaports directeur Harm Post roept het Groningse bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen op om met een masterplan te komen om werkloze 40-plussers aan het werk te krijgen.

Tijdens zijn openingstoespraak op de Eemsdelta Expo in Appingedam zei Post dat die doelgroep het probleem op de arbeidsmarkt kan verhelpen.



Te veel focus op jeugdwerkloosheid

Volgens de scheidend directeur van Groningen Seaports ligt de focus te veel op het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Post: 'Daar is veel geld en aandacht voor. Maar voor de oude jongeren, de 40-plussers, zijn geen financiële middelen en ideeën.'



'Wel de hersenen, maar niet de juiste opleiding'

Dat terwijl een grote groep 40-plussers werkloos thuis zit. Volgens Post heeft die doelgroep de potentie om het gat aan technisch opgeleide mensen op de arbeidsmarkt op te vullen. Alleen, het merendeel van de werkloze 40-plussers heeft volgens Post 'wel de hersenen, maar niet de juiste opleiding'.



Masterplan

Groningse onderwijsinstellingen en het regionale bedrijfsleven moeten daarom de handen ineenslaan om de werkloze 40-plussers klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. 'Kom met een masterplan om de duizenden mensen die thuis zitten aan het werk te krijgen.' Volgens Post is dat hard nodig omdat er steeds meer bedrijven naar Noordoost-Groningen komen.



Goud in handen

'Andere regio's zullen steeds meer bedrijven moeten afstoten omdat er te weinig geschikte mensen zijn. En als wij zorgen dat we die grote groep werkeloze mensen klaarstomen voor de arbeidsmarkt, dan hebben we mogelijk goud in handen', zegt Post.



Niet mijn taak

Hij vindt dat het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid moet nemen om hun personeel zelf op te leiden. 'Maar ik hoor nog te vaak: dat is niet mijn taak. Ik ben ondernemer. Terwijl het hun eigen verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat er voldoende vakmensen zijn', zegt Post. 'Dus ik roep alle ondernemers op: stap uit je comfort zone en werk meer samen met onderwijsinstellingen.'



Meer stageplekken en afstudeeropdrachten

Bedrijven moeten bijvoorbeeld meer stageplekken regelen en ervoor zorgen dat er voldoende afstudeeropdrachten zijn. Post: 'Misschien moeten ze zelfs wel zeggen dat ze als branche hun eigen mensen gaan opleiden met baangaranties.'

Door: Sven Jach Correctie melden