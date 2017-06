Dankers corrigeert bewonersbrief gemeente Veendam door eigen schrijven

Martien Dankers, eigenaar van de biovergister in Borgercompagnie, heeft bij de gemeente Veendam een verzoek neergelegd om door de gemeente verspreide informatie te rectificeren. Die rectificatie ligt er nu, maar ook de inhoud van die brief is niet naar de wens van Dankers.

De gemeente verzond op 30 mei een brief naar omwonenden van de biovergister, waarin gesteld wordt dat er in april een geuronderzoek heeft plaatsgevonden op het terrein van Dankers.Maar volgens Martien Dankers heeft het bureau Witteveen en Bos helemaal geen geuronderzoek verricht op zijn terrein. Hij heeft de gemeente vorige week om een rectificatie verzocht.De gemeente Veendam heeft daarop een nieuwe brief naar omwonenden en raadsleden doen uitgaan, waarin staat dat een onderzoek gaande is. Maar ook dat is volgens Dankers onjuist.'Pas op 29 mei heeft het bedrijf Witteveen en Bos met ons contact opgenomen om een datum voor een geuronderzoek te bepalen', schrijft Dankers in een brief aan de buurt. 'Dit onderzoek is bepaald op 8 juni.'De gemeente heeft verder in haar brief van 12 juni vermeld dat de geurmeting is uitgesteld doordat er een defect is in de installatie van de vergister. 'Hierdoor is er geen sprake van een representatieve bedrijfssituatie', stelt de gemeente in haar brief. 'Dit is noodzakelijk voor het geuronderzoek ter plaatse. Om deze reden is een eerder gepland locatieonderzoek geannuleerd.'Dankers ageert ook tegen die veronderstelling. 'Het defect staat geheel los van het aan u gemelde geuronderzoek van april; er was geen onderzoek gaande.' Dankers ervaart 'de correspondentie van het college richting omwonenden, raadsleden en andere betrokkenen als teleurstellend.'Het geuronderzoek is voor de firma Dankers en de omwonenden van belang, omdat de gemeente Veendam en de Omgevingsdienst handhavend willen optreden. De gemeente doet dit, om zo de gemelde geuroverlast die de biovergister zou veroorzaken, in te perken. Dankers kreeg voor overtreding van de geurnorm eerder al een dwangsom van 25.000 euro opgelegd.De gemeente Veendam wil niet reageren op de zaak, zolang deze onder de rechter is. Tussen de gemeente Veendam en Dankers lopen verschillende juridische procedures.