FNV kondigt acties aan bij de NS

Wie met de trein vanuit Groningen richting Zwolle reist, moet 'op korte termijn' rekening houden met acties van het NS-personeel.

Vakbond FNV Spoor kondigt de acties woensdag aan, nadat een ultimatum aan het spoorbedrijf was verstreken. Wat de acties gaan inhouden, is nog niet duidelijk.FNV wil onder meer dat NS stopt met de uitbesteding van de stationswinkels. Ook eist de vakbond dat het bedrijf weer serieus mee gaat bieden bij de aanbesteding van regionale spoorlijnen.NS heeft juist besloten zich geheel te richten op verbetering van de prestaties op het hoofdrailnet. Verder eist FNV dat NS stopt met de centralisering van werkzaamheden en dat op alle dubbeldekkers weer twee conducteurs gaan meerijden.NS liet weten dat het bereid is met FNV in gesprek te gaan over een aantal van de genoemde punten, maar dat de vakbond verzoeken daartoe 'helaas' heeft afgewezen. 'Actievoeren is wat ons betreft geen oplossing', aldus het spoorbedrijf, dat zich daarin gesteund weet door andere vakbonden zoals CNV en VVMC.NS herhaalde dat de nieuwe strategie zorgvuldig is gekozen, en uitgevoerd wordt in goed overleg met medewerkers, medezeggenschap en vakbonden.'Wij zouden het zeer vervelend vinden als reizigers hinder ondervinden van acties en hebben daarom FNV Spoor opgeroepen om in te gaan op onze meermaals gedane oproep tot inhoudelijk overleg', aldus een woordvoerder.