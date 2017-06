IJshockeyers GIJS gaan voor lagere competitie: 'Geen bittere pil'

De ijshockeyers van GIJS uit de stad Groningen doen komend seizoen een stapje terug. Het eerste herenteam verlaat de BeNe-league en wil in de Eerste Divisie meestrijden om het kampioenschap.

Het is geen gedwongen degradatie, maar een keuze. GIJS doet dat, omdat een aantal dragende spelers vertrekt bij de club. Afgelopen seizoen eindigden de ijshockeyers uit Stad op de zesde en voorlaatste plaats van de BeNe-League, waarin Nederlandse en Belgische teams strijden om de titel.'Dit is geen bittere pil', zegt clubvoorzitter Jacob van Gelder. 'Maar we komen in de Eerste Divsie veel beter uit de verf. Dat is een mooie, spannende competitie, met de grootste talenten die in Nederlands ijshockey spelen. En alle grote steden in Nederland die een ijsbaan hebben, doen er aan mee.''Voor ons is het heel moeilijk om twintig spelers van gelijk niveau te hebben, die kunnen meedraaien in de BeNe-League.' Om een goed team voor de BeNe-League op de been te brengen, is volgens Van Gelder ongeveer 250.000 euro nodig. 'En dan doe je nog niet echt mee.' GIJS Groningen speelt volgend jaar sowieso BeNe-league (2016)