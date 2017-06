Negatief zwemadvies voor Veendiepplassen

(Foto: Dennis Venema)

Zwemmen in de Veendiepplassen in Bellingwolde wordt afgeraden, vanwege een te hoge concentratie blauwalg in het water. Tegelijkterijd heeft de provincie het negatief zwemadvies voor Strand Meerwijck in Kropswolde en het Zwaneveldsgat in Kolham opgeheven.





Lees ook: Veiligheid zwemlocaties verzameld in app Bij de Veendiepsplassen zijn borden geplaatst om zwemmers op de hoogte te brengen van de situatie. Mensen die toch het water ingaan, lopen de kans op huidirritatie of maag- en darmklachten.

Door: RTV Noord Correctie melden