Geslaagd! Groningse scholieren vieren feest

De telefoon rinkelt... het hoge woord is eruit... en dan kunnen de vlag en de schooltas uit! Honderden Groningse middelbare scholieren horen vandaag dat ze geslaagd zijn voor hun examens.

Veel ouders reageren op onze Facebookoproep om foto's van de gevierde scholieren te delen. Ook de gelukkigen zelf delen veel foto's. Het is duidelijk: het eind van de middelbare schoolperiode wordt overal in de provincie gevierd in de zon, al dan niet met een fles feestdrank in de hand.Hier een greep uit de foto's van de groep ex-leerlingen die zich mogen voorbereiden op de vervolgopleiding, werk of misschien wel een buitenlandse reis - maar in ieder geval hun welverdiende vakantie.Ook in Noord Vandaag tonen we een selectie van de geslaagd-foto's in Groningen. Alle ingezonden foto's zien en zelf een foto toevoegen? Dat kan in ons Facebookbericht