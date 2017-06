'NK tiebreak' moet het tennis spannender maken

Korte potjes van maximaal een uur, volle bak gespeeld. Tennisvereniging De Marsch in Paterswolde organiseert op 26 augustus het eerste Nederlands Kampioenschap 'tiebreak'. Het is een poging om het publiek maximaal te boeien.

Een tiebreak is punt tegen punt, en wie daarbij het eerste zeven punten bereikt, wint. Mits met twee punten verschil.



Uitgekeken

Ieder jaar wordt bij De Marsch het tennistoernooi Yspeert Open gehouden. Met bekende deelnemers zoals vorig jaar Sander Arends, de nummer 100 op de ranglijst voor dubbelspelers. Maar volgens Dennis Meijer van De Marsch hebben mensen de show gedurende de dag wel gezien, en vervelen de lange wedstrijden.



Toegift

'Dan vragen ze aan het einde of de spelers nog even een toegift kunnen doen, volle bak', zegt Meijer. Daarom is de vereniging nu met het NK tiebreak gekomen, iets wat nog niet bestond. Proefpartijen duurden maximaal een uur, en de reacties waren lovend. 'Wij gaan nu aan die wens voldoen. Korte potjes, die volle bak worden gespeeld.'



Enthousiasme

De bond stelde eerst haar vraagtekens bij het plan, maar na een aantal vergaderingen heerstte er enthousiasme. Meijer: 'Ze vroegen eerst verbaasd wat we überhaupt wilden organiseren. Wij mogen het nu organiseren, totdat de bond zegt: dit is zo'n enorm succes dat we het zelf willen organiseren.'



Trofee

Voor de winnaar wacht een wisseltrofee. Die is overgenomen van iemand die ooit bij de bond heeft getennist. Onder anderen de naam van tennis-coryfee Paul Haarhuis staat erop gegrafeerd. Hij is de huidige coach van het Nederlandse FED Cup-team.

