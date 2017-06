Oranje zwerfkat is boosdoener van vlooienplaag

Een oranje zwerfkat is de veroorzaker van de vlooienplaag in de BSO aan de Van Swietenlaan in de stad.

De kat is twee weken geleden het gebouw binnengeslopen en liet vlooien achter. In de tussenliggende tijd zijn meerdere ruimtes in het gebouw gereinigd. Toen niet alle vlooien weg bleken te zijn is de ongediertebestrijding vandaag opnieuw door het gebouw gegaan.BSO de Blokhut is één van de gebruikers van het pand. Kinderen zijn vandaag opgevangen op andere locaties omdat ook de ruimte van de opvang gereinigd is. Er zijn bij de BSO geen vlooien gevonden. Volgens Zoran Nisevic, beheerder van het gebouw, was de reiniging van de kinderopvang puur uit voorzorg gedaan.'Omdat de kinderen overal lopen kunnen ze vlooien met zich meenemen. Daarom heb ik het uit voorzorg laten behandelen.'Morgen gaan de deuren van het pand weer open.