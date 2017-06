Niet in Groningen: Everton speelt wel tegen FC Twente

FC Twente speelt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen wél tegen Everton. De club uit Liverpool, onder leiding van trainer Ronald Koeman, liet woensdag weten op 19 juli in De Lutte tegen de Enschedese club te spelen.

Aanvankelijk zou Everton in deze periode tegen FC Groningen spelen. Maar burgemeester Peter den Oudsten verbood de oefenwedstrijd die voor zaterdag 22 juli op het programma stond op advies van de politie.Den Oudsten liet eerder weten dat hij het verbod 'enorm vervelend' vindt, maar 'geen andere uitweg' zag. De burgemeester vindt de aanwezigheid van vijfhonderd tot achthonderd Engelse supporters in de binnenstad in een ongecontroleerde situatie een te groot risico. Er moest zoveel politie worden ingezet dat Den Oudsten het 'niet verantwoord' vond.FC Groningen is niet blij met het afgelasten van de wedstrijd. Directeur Hans Nijland reageerde dinsdag woedend op de Groningse politie, die hij verantwoordelijk houdt voor het afgelasten van de wedstrijd tegen Everton.