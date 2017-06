'Fietser en voetganger in Folkinge verdragen elkaar beter'

De nieuwe inrichting van de Folkingestraat in de stad werkt. Die voorlopige conclusie trekt wethouder Joost van Keulen na de eerste maanden van de proef waarbij de stoepen bij de twee ingangen van de straat zijn weggehaald.

Voetgangers en fietsers moeten daar nu in een 'shared space' hun weg zien te vinden. Volgens Van Keulen gaat dit goed en is de verdraagzaamheid tussen beide type weggebruikers toegenomen.De Folkingestraat zorgt al jaren voor hoofdbrekens bij de gemeente Groningen. Fietsers en voetgangers hebben regelmatig ruzie, omdat ze elkaar in de krappe ruimte in de weg zitten. Voetgangers zien vaak het verschil niet tussen stoep en straat en lopen daardoor overal. Fietsers ergeren zich daaraan en minderen hun snelheid niet.Door het delen van de ruimte zouden ze zich vanzelf vriendelijker gaan gedragen. Dat lijkt nu dus zo te zijn. Van Keulen komt in september met de complete evaluatie.