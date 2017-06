Waarom roddelen niet zo erg is als wij denken

(Foto: Flickr/Jaci XIII)

Mensen roddelen regelmatig en dat is niet voor niets. Roddelen is functioneel voor alle betrokkenen: de roddelaar, de toehoorder en degene over wie geroddeld wordt.





Eigen positie

Volgens de onderzoekers is roddelen voor mensen een toegankelijke manier om te leren over hun eigen positie ten opzichte van hun sociale omgeving en om zich aan te passen aan de daarin geldende eisen.



Functie voor iedereen

'Mensen verspreiden roddels om aan hun behoefte aan informatie te voldoen, om invloed uit te oefenen en om sociale connecties aan te gaan. Roddelen helpt ontvangers om zichzelf te evalueren ten opzichte van degene over wie geroddeld wordt. Bij het lijdend voorwerp roepen roddels emotionele reacties op, waardoor zijn of haar reacties worden gevormd', stellen de onderzoekers. Zo heeft roddelen een functie voor alle betrokkenen.



Lees ook: Roddelen is goed voor vriendschap Dit blijkt uit onderzoek van Elena Martinescu, Onne Janssen en Bernard Nijstad van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).Volgens de onderzoekers is roddelen voor mensen een toegankelijke manier om te leren over hun eigen positie ten opzichte van hun sociale omgeving en om zich aan te passen aan de daarin geldende eisen.'Mensen verspreiden roddels om aan hun behoefte aan informatie te voldoen, om invloed uit te oefenen en om sociale connecties aan te gaan. Roddelen helpt ontvangers om zichzelf te evalueren ten opzichte van degene over wie geroddeld wordt. Bij het lijdend voorwerp roepen roddels emotionele reacties op, waardoor zijn of haar reacties worden gevormd', stellen de onderzoekers. Zo heeft roddelen een functie voor alle betrokkenen.

Door: RTV Noord Correctie melden