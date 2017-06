Komt ei van Columbus tegen snelheidsduivels uit Selwerd?

(Foto: RTV Noord)

Bewoners van de stad-Groninger wijk Selwerd mogen bij wijze van proef zelf oplossingen bedenken om te hard rijden in de buurt tegen te gaan.

Ze moeten de verzonnen maatregelen vervolgens ook zelf uitvoeren. Eventueel kunnen ze daarbij steun krijgen van de gemeente Groningen of Veilig Verkeer Nederland (VVN).



Sociale aanpak

Het gaat om de proef 'sociale aanpak 30 km/h-gebieden' van de gemeente Groningen, drie andere gemeenten en onder meer VVN.



Haalbaar?

Vraag is welke maatregelen uiteindelijk haalbaar zijn. Tot nog toe zegt de gemeente niet veel te kunnen doen aan de handhaving van 30-kilometerzones. De gemeente plaatst alleen digitale snelheidsmeters in wijken waar bewoners klagen over te hard rijden. Deze borden verdwijnen na een paar weken weer, omdat de borden volgens verkeerskundigen maar tijdelijk effect hebben. Bewoners zien vaak het liefst dat de straat anders wordt ingericht, met bijvoorbeeld drempels of klinkers. Maar dat vindt de gemeente te duur.



De gemeente heeft voor de proef in Selwerd geld klaar liggen voor kleine maatregelen. Die worden vervolgens in het voorjaar van 2018 geëvalueerd.

Door: Eva Hulscher Correctie melden