Burgemeester Den Oudsten: 'Situaties van oefenduels FC Groningen en Twente onvergelijkbaar'

De situatie van de oefenwedstrijd van FC Twente tegen Everton en die van FC Groningen is onvergelijkbaar. Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen over het feit dat

FC Twente wel een oefenduel tegen Everton speelt en FC Groningen niet.Het duel van de FC tegen de club van Ronald en Erwin Koeman werd door de burgemeester in samenspraak met de politie uit veiligheidsoverwegingen afgeblazen. Directeur Hans Nijland van FC Groningen reageerde woedend en legde de zwarte piet bij de politie neer.Saillant is nu dat het duel van FC Twente tegen Everton wel doorgaat. Volgens Den Oudsten gaat dat om een doordeweeks duel dat niet in een stadion wordt gespeeld. Daardoor zijn de veiligheidsmaatregelen van een andere orde. 'Bovendien moet elke stad en burgemeester zijn eigen veiligheidsafweging maken', aldus Den Oudsten.