Lange file op N33 door autobrand

(Foto: Dennie Gaasendam/DGFotografie)

Tijdens de avondspits is woensdag een auto in brand gevlogen op de N33 bij Veendam.

De automobiliste wist de wagen zelf aan de kant te zetten. Niet veel later stond het voertuig in lichterlaaie.



De N33 richting Zuidbroek is enige tijd afgesloten geweest, waardoor een lange file ontstond.

Door: RTV Noord Correctie melden