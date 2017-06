Stappers kunnen fiets blijven parkeren op Grote Markt

De gemeente Groningen gaat door met de fietsparkeervakken op de Grote Markt. Dat zegt wethouder Paul de Rook. Begin deze week liet een woordvoerder al weten voorzichtig optimistisch te zijn.

De wethouder gaat een stap verder. 'We gaan hier mee verder. Op welke manier, bepalen we aan de hand van de definitieve evaluatie.'De gemeente experimenteerde donderdag- tot en met zaterdagavond met 'Fietsparkeren is een Vak', een project tegen de wildgroei van geparkeerde fietsen op de markt. Met name de fietsenrij tussen het Stadhuis en het VVV-kantoor is de gemeente een doorn in het oog.Het is lastig om er langs te lopen en de politie mist zo snelle toegang tot bijvoorbeeld de Gelkingestraat en Poelestraat. In het experiment begeleidden stewards fietsers naar uitgelichte vakken midden op de markt. Honderden fietsers maakten gebruik van de parkeervakken.