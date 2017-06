Raad Groningen: Hondenbelasting wordt niet afgeschaft

Hondenbezitters in de stad Groningen hoeven niet langer te hopen op het afschaffen van de hondenbelasting.

De fractie 100% Groningen wilde woensdag van de andere partijen horen of ze ook vinden dat de gemeente af moet stappen van deze 'oneerlijke belasting'. Maar daar is geen raadsmeerderheid voor te vinden.De Partij van de Arbeid was niet te spreken over de oproep van 100% Groningen. Raadslid Jan Pieter Loopstra noemde het zelfs een 'ongenuanceerde manier om bij hondenbezitters in het gevlij te komen.' Volgens hem moet een andere belasting omhoog als je dit afschaft. 'Ik noem uw partij voortaan 100% belastingverhoging.'Een raadsmeerderheid en ook wethouder Joost van Keulen wacht liever landelijk beleid af. Verder komt de hondenbelasting aan de orde bij de herindeling met Ten Boer en mogelijk Haren, omdat de fuserende gemeenten dan tot een gezamenlijk tarief moeten komen. Voor die tijd wil de gemeente er niet naar kijken.De SP komt tijdens de raadsvergadering eind deze maand nog wel met een oproep aan het college. Afschaffen van de hondenbelasting zou vijf ton kosten; de partij wil nu weten welke mogelijkheden het college ziet om dat bedrag op te hoesten. De kans dat die oproep steun krijgt lijkt nihil.Hondenbezitters vinden de belasting net als 100% Groningen veel te hoog en oneerlijk, omdat de opbrengsten naar de algemene middelen gaan. Ze willen het liefst dat de belasting wordt afgeschaft. Als dat niet kan dan zou de gemeente het geld op zijn minst moeten uitgeven aan voorzieningen voor honden. Wil Driessen van de Vereniging Hondvriendelijk Groningen: 'Wie ergens voor betaalt verwacht iets terug.'