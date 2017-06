Provincie omarmt 'Groningen-wet', mits die wordt uitgebreid

De provincie ziet een speciale Groningen-wet wel zitten, maar alleen als daarin ook meer onafhankelijkheid van de NAM wordt gewaarborgd en de afhandeling van de schade is geregeld.

Momenteel ligt er een voorstel voor een Groningen-wet bij de Raad van State. In die wet staat vooral dat Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders meer bevoegdheden krijgt.'Dat is hartstikke goed, maar meer bevoegdheden voor de NCG alleen is absoluut niet voldoende', zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). 'De wet die er nu ligt, biedt niet genoeg ruimte om te doen wat nodig is.''Wij willen meer dan wat er nu in staat. De onafhankelijkheid los van de NAM moet vaststaan en er moet een fonds komen voor schadeafhandeling en versterking. Maar dat roepen we natuurlijk al langer.'Eikenaar geeft aan dat die uitbreiding van die Groningen-wet vooral een zaak is van een nieuwe regering. 'En dat zullen we in de kabinetsformatie ook nadrukkelijk noemen. We willen onze provincie toekomstperspectief bieden.'Komende vrijdag komt dat meteen aan de orde. Dan komt demissionair minister-president Mark Rutte (VVD) naar Groningen. Op de agenda staat ook een overleg waarbij de gedeputeerde en Rutte aan tafel zitten.Eikenaar zit al ruim twee jaar op zijn post in het provinciebestuur, maar tot op heden sprak hij nog nooit met de minister-president over de gaswinning. Dit wordt overigens pas de eerste keer.