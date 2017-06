Avebe breidt eiwitfabriek uit in Gasselternijveen

Aardappelzetmeelconcern Avebe gaat uitbreiden. De vestiging in Gasselternijveen krijgt extra capaciteit.

Het gaat volgens woordvoerder Janet Katerberg om de eiwitfabriek. 'Ons productievolume wordt groter', vertelt ze aan RTV Drenthe . 'We zien dat wij een heel belangrijke vraag in de markt kunnen beantwoorden. De vraag naar plantaardige eiwitten neemt toe, zeker deze gespecialiseerde eiwitten die Avebe levert.'Doel van het uitbreiden van de capaciteit bij coöperatie Avebe is het verhogen van de 'prestatieprijs' naar negentig euro. In de prestatieprijs komen het aardappelgeld dat aan de leden betaald wordt en het netto resultaat samen. Het is daarmee de belangrijkste financiële indicator voor de coöperatie. Bij de laatste tussenstand lag deze prijs op 77 euro. Een prestatieprijs van negentig euro per ton aardappelen zou op termijn nodig zijn voor de continuïteit van Avebe en de rentabiliteit van de akkerbouwbedrijven.Het bedrijf wil de extra capaciteit zo snel mogelijk in gebruik nemen. 'Dat proberen we de komende campagne te doen. Die start in augustus en loopt tot april. We willen de extra capaciteit in die periode benutten', aldus Katerberg.