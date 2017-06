'Zet de commissaris van de Koning nadrukkelijker in op gasdossier'

René Paas (Foto: RTV Noord)

De fractie van Groninger Belang in Provinciale Staten wil een nadrukkelijkere rol voor commissaris van de Koning René Paas in lobbywerk rondom het gasdossier. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) gaat in het provinciebestuur over het gasdossier.

'We hebben onze commissaris van de Koning destijds bewust geen eigen portefeuille gegeven', zegt Statenlid Marc Scheffers van Groninger Belang. 'Maar misschien is het tijd om dat nu te herzien.'



Nu toeslaan

Volgens Scheffers wordt er te weinig bereikt in het dossier, terwijl dit juist het moment is om toe te slaan omdat er een nieuw kabinet wordt geformeerd.



'We hebben het gevoel dat we verzanden in overleggen en onderzoeken', stelt Scheffers. 'Is onze afvaardiging op dit dossier dan wel voldoende? Het is een heel zwaar dossier, dus misschien hebben we dan ook een zwaardere afvaardiging nodig.'



Boegbeeld

'Een hele sterke lobby is erg belangrijk en we kennen onze commissaris als iemand met heel veel contacten in Den Haag. Hij blijft ons boegbeeld. Dit is het moment om ons boegbeeld meer in te zetten.'



Al dagelijkse praktijk

Eikenaar zegt dat het verzoek van Groninger Belang al in praktijk wordt gebracht. 'Niet alleen met de commissaris van de Koning', zegt Eikenaar. We doen het met het hele college.'



'Ik ben de portefeuillehouder gaswinning, maar als het bijvoorbeeld over erfgoed gaat, dan doe ik dat samen met collega Fleur Gräper (D66). Het verzoek van Groninger Belang is echt al dagelijkse praktijk.'

Door: Mario Miskovic Correctie melden