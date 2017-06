Directeur Geert Teis wordt interimmanager landgoed Mensinge

Directeur Nina Hiddema van theater Geert Teis in Stadskanaal wordt interimmanager op Landgoed Mensinge bij Roden.

Doordat het bestuur van het landgoed is opgestapt en de manager wegens ziekte zijn functie heeft neergelegd, dreigde de bedrijfsvoering in gevaar te komen. Hiddema is aangesteld om orde op zaken te stellen.Hiddema werd in 2011 directeur/programmeur van theater Geert Teis. Afgelopen april kondigde ze aan een nieuwe uitdaging te willen aangaan.Landgoed Mensinge bestaat uit een theater, bioscoop de Winsinghof, museum Havezate en de Landskeuken. Al langere tijd is er gerommel in de organisatie. Met het aantrekken van Hiddema moet daar een eind aan komen.