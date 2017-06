Robben: 'Misschien kan ik na mijn spelerscarrière iets voor FC Groningen doen'

De dribbel over de rechterflank, het behendige naar binnen snijden en de genadeloze uithaal. Hoe lang kunnen we de acties van Arjen Robben nog aanschouwen op de voetbalvelden?

Zelf zegt de Groninger in het Duitse voetbaltijdschrift, in de editie die donderdag verschijnt, dat het einde van zijn carrière steeds dichterbij komt. 'Meer en meer verheug ik me op wat na mijn carrière komt.''Die gedachten spelen steeds vaker door mijn hoofd, en dat is ook een teken', gaat Robben verder. 'Het einde nadert, dat is de realiteit.' Hij heeft nog een contract tot 2018 bij Bayen München, maar de keus of hij daar nog een jaar aan vast gaat plakken, laat hij open. 'Ik concentreer mij op het hier en nu.'Robben heeft alvast wél concrete plannen voor na zijn carrière. 'Ik wil dan eerst een half jaar lang ontspannen de situatie aanschouwen, weg van het voetbal zijn en niets doen. Wat zeker is, is dat ik terugkeer naar Nederland, naar Groningen. Ik heb nog contacten met mijn thuisclub (FC Groningen, red.). Misschien kan ik daar iets gaan doen.'