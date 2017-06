Medewerkers Holland Casino krijgen na maanden van actie een cao

De medewerkers van Holland Casino hebben eindelijk een nieuwe cao. Woensdagavond werd een akkoord bereikt over een nieuwe vijfjarige arbeidsovereenkomst.

In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over loon, aanpassing van de seniorenregeling en de werkgelegenheid.Het staatsgokbedrijf en de vakbonden lagen al maanden met elkaar overhoop. Een aantal keren werd in de Groninger binnenstad actie gevoerd. De bonden eisten een betere cao dan het bedrijf wilde bieden. Het personeel wilde vooral meer zekerheid met het oog op de aanstaande privatisering.