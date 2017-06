Niet spits maar doelman Pelle komt naar FC Groningen

FC Twente doelman-Pelle Boevink vervolgt zijn carrière bij FC Groningen.

De 19-jarige doelman gaat spelen voor de beloften van de FC die uitkomen in de derde divisie zaterdag. Dat meldt dagblad Tubantia.Hengeloër Boevink tekent in Groningen voor één seizoen. Hij doorliep de hele jeugdopleiding in Enschede, waar hij acht jaar speelde. Afgelopen seizoen kwam hij uit voor FC Twente onder 19 jaar.Op bezoek bij Ajax, in maart van dit jaar, zat hij voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal.