Daniëlle Bekkering derde bij Hippolytusrun

(Foto: Flickr/Josiah Mackenzie (Creative Commons))

Daniëlle Bekkering uit Den Ham is woensdag derde geworden bij de Hippolytusrun in Middelstum. Deze wedstrijd over tien kilometer is een onderdeel van het Huis & Hypotheek Ommelander Loopcircuit.

Bekkering, die vooral bekend is als marathonschaatsster, moest twee Stadjers voor laten gaan. Eva Koopman was in 41 minuten en 1 seconde de snelste vrouw. Jorijn Hornman pakte met een achterstand van 4 minuten en 17 seconden het zilver.



Bij de mannen won Maurice Smit uit Delfzijl. Hij legde de 10 kilometer af in 35 minuten en 59 seconden en had een voorsprong van 32 tellen op Gerben Vermij uit Leens. Jorn Lemmen uit Groningen werd derde. Hij was 1 minuut en 12 seconden langzamer dan winnaar Smit.

