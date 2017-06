Gronings kamerlid Sandra Beckermam vuurt ruim vijftig aardbevingsvragen af op minister kamp

(Foto: RTV Noord/Reinder Smith)

52 vragen over de gaswinning en de aardbevingen. Die heeft het Groningse SP-kamerlid Sandra Beckerman ingediend bij demissionair minister Kamp van Economische Zaken.

De serie schriftelijke vragen variëren van de voortgang van versterkingoperaties tot uitkoopregelingen en van verlagen van de gaswinning en het herstel van vertrouwen.



13000 schademeldingen

Ook wil Beckerman weten hoe het staat met de afhandeling van de 13.000 schademeldingen die in mei nog niet waren afgehandeld. En hoeveel oude schades van de beving van Huizinge in augustus 2012 er nog zijn en of die kans lopen om te verjaren.



Naar beneden

In de allerlaatste vraag aan minister Kamp vraagt Beckerman zich af wanneer bezien wordt of de gaswinning naar beneden kan worden bijgesteld.

