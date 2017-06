Damster wethouder Annalies Usmany gekozen in landelijk VNG-bestuur

(Foto: Annalies Usmany / Twittter / Fotobewerking: RTV Noord)

De Damster wethouder Annalies Usmany is gekozen in het landelijk bestuur van de Vereniging Nederlandse gemeenten.

De leden stemden unaniem in met de voordracht van Usmany. De Damster wethouder was al lid van een commissie over Werk en Inkomen binnen het VNG. Die functie moet ze opgeven.



Burgemeester Anno Wietze Hiemstra in trots op de benoeming van zijn collegepartner:

'Het is goed dat ons geluid nu op deze manier ook doorklinkt in Den Haag. We gaan deze wegen in de toekomst gepast inzetten', zegt de burgemeester.

