'Groningen-verzekering' voor inwoners aardbevingsgebied op komst

Het Verbond van Verzekeraars onderzoekt de mogelijkheid om een speciale Groningen-verzekering in het leven te roepen. Daar kunnen inwoners van het aardbevingsgebied dan terecht.

Bij veel verzekeringsmaatschappijen zijn nieuwe rechtsbijstandsverzekeringen taboe voor Groningers. Volgens Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders hebben de verzekeraars hem laten weten te willen werken aan een oplossing.De NCG heeft overigens eerder onderzocht of inwoners van het aardbevingsgebied wel of geen rechtsbijstandsverzekeringen kunnen afsluiten. Hij kwam aanvankelijk tot de conclusie dat er weinig aan de hand was.Vervolgens bleek uit onderzoek van RTV Noord dat de meeste verzekeraars wel degelijk Groningers uitsluiten. Voor Alders was dat aanleiding om opnieuw met hen in gesprek te gaan.Hans Alders: 'Wij hebben toen gezegd: 'Het kan niet waar zijn dat vanwege de aardbevingen iets dat in heel Nederland iedereen kan krijgen, niet voor Groningen geldt.' De uiterste consequentie is dat de overheid dan maar verzekeringen moet aanbieden. En nu komt het initiatief van één van de verzekeraars. We onderzoeken of dat in combinatie met de inbreng van de overheid kan leiden tot een speciale Groningen-verzekering.'