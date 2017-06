Buurtbrandweervrouw ziet veel eenzaamheid

Haar taak is het geven van uitleg over het voorkomen van brand. Maar in haar functie van buurtbrandweervrouw komt Elise Pastoor veel eenzaamheid tegen.

'Voordat ik aan deze functie begon, had ik dit niet verwacht.' Pastoor is sinds een jaar buurtbrandweervrouw van de gemeente Vlagtwedde. Ze is 36 uur per week bezig om op scholen, maar vooral ook bij mensen thuis, uitleg te geven over brandpreventie.Tijdens die bezoekjes treft ze veel eenzame mensen. 'Het zijn mensen die misschien wel drie keer in de week bezoek krijgen, maar als het erop aankomt toch niemand hebben om op terug te vallen', vertelt Pastoor. 'Mensen zeggen soms letterlijk: ik voel me eenzaam, ik ben maar alleen.' Dat is erg schrijnend, aldus Pastoor.De lijntjes met andere organisaties zijn kort, waardoor er snel ingegrepen kan worden. Zo heeft ze bijvoorbeeld contact met welzijnsorganisaties, die hulp kunnen bieden waar nodig. Eén keer bellen is genoeg, maar dat doet ze pas na toestemming van de betrokkene zelf. 'Mensen reageren meestal positief, als ik dit voorstel.'Ondertussen heeft haar werk als buurtbrandweervrouw al tot verschillende lokale initiatieven geleid. Een voorbeeld hiervan is een 'buurtwhatsapp'. Mensen denken vaak zelf mee over het thema en snappen het belang ervan. 'Als dat gebeurt, is mijn dag weer goed', aldus Pastoor.