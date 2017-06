Kromo brandt haar billen en zwemt beste seizoenstijd

Ranomi Kromowidjojo heeft woensdag tijdens de Mare Nostrumwedstrijden in Barcelona haar beste seizoenstijd op de 100 meter vrije slag gezwommen.

De meervoudig olympisch kampioene uit Sauwerd deed dat opmerkelijk genoeg in de B-finale. Daarin liet ze een tijd van 53,42 seconden noteren.



Te gemakkelijk

'Kromo' had haar optreden in de troostfinale min of meer aan zichzelf te wijten. Ze vatte haar race in de serie iets te gemakkelijk op waardoor ze met de negende tijd buiten de A-finale viel. '



Billen

'Wie zijn billen brandt..., liet Kromowidjojo veelbetekenend weten via Twitter.

