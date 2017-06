Google moet digitale dood van het Gronings helpen voorkomen

De Groninger taal heeft het moeilijk. Ras-Groninger woorden als stevel of scheuvel dreigen te verdwijnen. Het Bureau Groninger Taal en Cultuur en het Huis van de Groninger Cultuur willen daar iets aan doen en krijgen daarbij nu hulp van Google.

De internetgigant heeft een heel programma voor bedreigde talen opgezet. 'Er zijn zevenduizend talen op deze wereld. Google probeert elke taal op internet een plek te geven. Daar hoort het Gronings nu ook bij, als eerste Nedersaksische taal. De gedachte hierachter is dat een taal die digitaal niet vindbaar is of gebruikt wordt, tot uitsterven is gedoemd. Die sterft een digitale taaldood', zegt Martin Hillenga van het Bureau voor Groninger Taal en CultuurOm de Groninger taal daarvoor te behoeden, starten het Bureau Groninger Taal en Cultuur en het Huis van de Groninger Cultuur volgende week het project Gronings Digi-toal. De initiatiefnemers roepen Groningers nadrukkelijk op om hieraan hun steentje bij te dragen.De gegevens die zo worden verzameld, worden onder meer gebruikt voor het nieuwe Groninger woordenboek dat over vier jaar moet uitkomen . Dat verschijnt vermoedelijk niet op papier, zoals K. ter Laans woordenboek uit 1929 of het Zakwoordenboek van Siemon Reker uit de jaren '80, maar wordt een digitale database.'Gebruikers vinden daarin niet alleen de huidige betekenis van woorden, maar ook of dit veranderd is door de generaties heen, hoe woorden van streek tot streek worden uitgesproken, en je kunt de woorden ook zien in zinsverband', schetst Hillenga.Het project Gronings Digi-toal wordt dinsdag gelanceerd tijdens het mede door Google georganiseerde evenement Digital X Groningen, in de Oude Suikerfabriek in Groningen. Mensen kunnen die dag tussen 11.00 en 17.00 uur hun eigen Groninger woorden en gezegden laten opslaan in de database.