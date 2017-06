A-kwartier moet het hebben van tips uit inspiratieboekje

Bewoners van het A-kwartier in de stad Groningen mogen de komende twee jaar hun buurt aankleden, zonder dat ze daarvoor vergunningen hoeven aan te vragen.

Om hen te helpen ligt er nu in opdracht van de gemeente het 'inspiratieboekje Samen A-kwaliteit maken', met daarin opmerkelijke tips.Wie graag een bankje voor zijn huis wil plaatsen, krijgt vast aanbevelingen over de bankjes die bouwmarkt Karwei te koop heeft, met prijs en al.Wie de gevel met planten wil laten begroeien, leest welke planten daarvoor geschikt zijn.Dat je planten in hangende bakken wel water moet geven, kunnen de bewoners na het lezen van het inspiratieboekje ook niet meer vergeten.Daarnaast wijzen de schrijvers erop dat het belangrijk is de straten schoon te houden. Dat kost op de aanschaf van een bezem na immers niks.Samen met de buurt buiten borrelen is ook leuk, zo is de tip, maar ruim wel even op.Wie toch nog meer inspiratie nodig heeft, raden de makers van het boekje een 'urban travel tip' aan naar Deventer of Haarlem, waar verzorgde, levendige en goed onderhouden straten te vinden zijn.En voor de lezer die het niet weet... Haarlem is twee en een half uur met de trein; de auto doet er iets korter over. Deventer ligt op zo'n anderhalf uur afstand, zo staat vermeld.Of de bewoners de tips opvolgen? De tijd zal het leren.Bekijk hier het inspiratieboekje.