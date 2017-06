Groninger in Guatemala: 'Het bed ging enorm heen en weer, we schrokken enorm'

(Foto: Henk van Heuveln)

'Het bed ging enorm heen en weer, we schrokken enorm. De muren bewogen, de kast bewoog en veel dingen vielen op de grond'. Henk van Heuveln uit Middelstum is op vakantie in Guatemala en maakte daar woensdag de aardbeving mee van 6,9 op de schaal van Richter.

De aardbeving werd rond 01.00 's nachts lokale tijd geregistreerd in het grensgebied met Mexico. Van Heuveln zit zo'n 220 kilometer van het epicentrum. Hij merkte de beving ondanks de afstand goed.



'Het duurde zo'n 18 seconden. We renden naar buiten en ondertussen denk je houdt het dak het wel, houdt het huis het wel? Gelukkig is het huis blijven staan'. Volgens de Groninger was er paniek bij de bevolking. 'Iedereen ging naar buiten. Ze zijn hier wel wat gewend, maar toch zat de schrik er goed in.'



Huizinge

De inwoner van het aardbevingsgebied in Groningen maakte zelf de beving in Huizinge en lichte trillingen in Middelstum mee. 'Maar dit is niet te vergelijken met de Groninger bevingen. De beving hier was op 100 kilometer diepte en in Groningen zijn ze dichter op de oppervlakte.'



Aardbevingsbestendig

Volgens Henk van Heuveln zijn veel huizen in Guatamala aardbevingsbestendig gemaakt na een aardbeving 21 jaar geleden waarbij 23.000 doden vielen. 'Veel gebouwen en panden waren toen van leem. Ze zijn weer opgebouwd met gewapend beton in de muren en daken, maar niet overal. De huizen van de allerarmsten en op moeilijk bereikbare plekken zijn nog van leem.'



De Groninger komt geregeld in Guatemala omdat zijn vrouw er vandaan komt. Maar een aardbeving maakte hij er nooit mee. 'Mijn vrouw heeft dit vaker meegemaakt, ze was gisteren heel bang. Ik denk zelf dat het nu wel even rustig zal zijn in de grond', aldus de nuchtere Groninger.

