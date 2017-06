Appingedam krijgt grote nieuwe bouwmarkt

(Foto: BMN Bouwmaterialen)

Appingedam krijgt een nieuwe grote bouwmarkt: BMN Bouwmaterialen. Het bedrijf gaat zich vestigen op bedrijventerrein Fivelpoort.

Nieuw concept

De zaak komt op een terrein van 6500 vierkante meter halverwege Fivelpoort. Volgens BMN gaat het om een 'nieuw concept' voor de professionele bouwshops van dit bedrijf. De nieuwe vestiging in Appingedam wordt de eerste locatie in dit concept.



83 vestigingen

BMN heeft 83 vestigingen waar bedrijven in de woning- en utiliteitsbouw hun materialen kunnen bestellen of ophalen.



Personeel verhuist mee

Op dit moment is er een vestiging in Delfzijl, die dichtgaat als die in Appingedam wordt geopend. Volgens BMN heeft de locatie in Appingedam als voordeel dat die beter bereikbaar is. De negen personeelsleden verhuizen mee.



Het is de bedoeling dat de eerste palen in juli de grond ingeslagen worden.

Door: Steven Radersma Correctie melden