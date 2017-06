Zó hoog is de hoogste windmolen in de provincie

De naam van de hoogste windmolen van Nederland is donderdagmiddag onthuld. De 200 meter hoge 'David' staat in de Eemshaven.

De windturbine is het topmodel van Lagerwey, de L136. Hij heeft een tiphoogte van 200 meter. Dat is de hoogte inclusief de wieken. De mast is 132 meter hoog, en alleen al daarmee is de windmolen het hoogste bouwwerk van de provincie:Veel moderne windmolens hebben een mast van 100 meter hoog. De twee L136's genereren 4,5 megawatt per stuk. Per stuk moeten ze 5000 huishoudens van stroom kunnen voorzien.Na dit eerste exemplaar moet er na de zomer een tweede worden neergezet, dichtbij in het Eemshavengebied.