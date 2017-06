Campagne moet mensen warm maken voor baan in ouderenzorg

Vijftien zorgorganisaties in Noord-Nederland starten een campagne om meer mensen te interesseren voor een baan in de ouderenzorg.

Het initiatief hiervoor komt van werkgeversorganisatie ZorgpleinNoord. 'We gingen afgelopen jaar van een overschot aan personeel naar een tekort', zegt Henk Gootjes van Zorgplein Noord. 'En dat is de afgelopen maanden alleen maar opgelopen. We hebben momenteel tientallen vacatures in de ouderenzorg, op het gebied van verzorgenden en verpleegkundigen.'De campagne moet het negatieve imago van werken in de ouderenzorg verbeteren. Via een speciale website, Ouderenzorgzitinje.nl , kunnen belangstellenden in contact komen met organisaties in de ouderenzorg.Gootjes: 'We laten in de campagne mensen vertellen over hun werk in de ouderenzorg. Er is ook een wervingsdeel, waarin mensen wordt opgeroepen te reageren op vacatures. En we bieden mensen de kans om een dag mee te lopen in de ouderenzorg.In onze provincie doen De Hoven, Icare, Noorderbreedte, Treant Zorggroep, Zonnehuisgroep Noord, Zorggroep Meander, Zorggroep Oosterlengte en het Burgemeester van Julsinghatehuis in Delfzijl mee aan de imago- en wervingscampagne.