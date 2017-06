Negentig balkons in De Wijert in Groningen worden verstevigd

De Reviusstraat. De balkons aan de voorzijde worden niet verstevigd (Foto: Google Street View)

Negentig balkons in drie woongebouwen aan de Reviusstraat, Camphuysenstraat en de Spieghelstraat in de Groninger wijk De Wijert moeten worden verstevigd. Uit onderzoek is gebleken dat de balkons niet voldoen aan strengere bouwnormen.

De bewoners mogen niet meer op de balkons komen totdat de maatregelen zijn genomen. 'De veiligheid van onze bewoners staat voorop', aldus directeur-bestuurder Sije Holwerda van woningcorporatie De Huismeesters. De bewoners van de betrokken woningen en de gemeente Groningen zijn geïnformeerd.



De Huismeesters laat metalen palen plaatsen onder alle balkonplaten aan de achterkant van het gebouw. Deze zogeheten stempels zorgen voor extra ondersteuning. Daarna mogen de bewoners weer op het balkon komen. De balkons aan de voorkant van de woningen voldoen wel aan de bouwnorm.



Door: RTV Noord